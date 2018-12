Strahlender Lichterglanz lockt in die Stadt

So, nun ist es also (fast) soweit. Der Countdown zum Fest läuft. Und seit gestern Abend auch der Wertheimer Weihnachtsmarkt.

Inoffiziell hat er ja eigentlich schon vorgestern Abend mit der ersten Glühweinparty begonnen. Wenn alles so läuft wie in den vergangenen Jahren, dann wird der Marktplatz bis morgen in einer Woche wieder zum Treffpunkt werden.

Man sollte aber am Wochenende auch den Kirch-, den Neu- und den Mainplatz nicht vergessen, denn dort wird ebenfalls viel geboten. Und irgendwann schaut vielleicht jemand auch auf den Schriftzug „Wertheimer Weihnacht“ am Eingang zur Brückengasse und erkennt mit geschultem Auge, dass da was in Ordnung zu bringen wäre, um dem strahlenden Glanz der Altstadt, der jetzt allenthalben wieder so gepriesen wird, keinen Abbruch zu tun. Aber vielleicht ist das ja sogar schon geschehen, während diese Zeilen geschrieben werden.

„Thank God its Christmas“, heißt ein alter Hit und „Gott sei Dank, bald ist Weihnachten“ mag man sich in den Reihen eines Wertheimer Vereins denken, der sich gerade auf seine Höhepunkte des Jahres vorbereiten. Sie kennen das Lied „Wölfe heulen“? Das tun sie in der Tat. Allerdings ist es kein Freudengesang.

Denn das mit dem Üben ist so eine Sache. Dazu braucht man Platz. Der ist zwar angeblich in der kleinsten Hütte, aber das reicht nun mal nicht aus für Tanzgruppen, denen in der Regel mehr Personen angehören, als in ein Wohnzimmer passen. Da braucht es schon eine Halle.

Kein Problem, denken Sie? In der Kernstadt schon.

Was hier zur Verfügung steht, tut das entweder nur sehr eingeschränkt – wegen anderer Veranstaltungen oder Schulsport oder Ähnlichem – oder gar nicht. Weil es etwa gerade wieder mal reingeregnet hat und die Halle deshalb gesperrt ist.

Zum Glück ist bald Weihnachten. Da ruht der Probebetrieb oder läuft zumindest nicht ganz so intensiv. Aber diese Zeit geht auch mal zu Ende.

Und dann? Wird die Situation wahrscheinlich auch nicht besser sein.

Damit es da keine Missverständnisse gibt: Unter den geschilderten Problemen leidet ja nicht nur der besagte Verein und der letztlich auch „nur“ für ein paar Monate im Jahr. Andere, zum Beispiel Schulen, trifft das viel härter. Wer nun darauf verweist, dass Abhilfe geschaffen werden soll, dem sei gesagt: Stimmt, aber wann. Und daran erinnert, dass die Lage nicht erst seit heute so ist, wie sie ist.

Und natürlich ist nicht nur für die Fastnachter von der Wolfsschlucht Concordia Wertheim jetzt erst einmal eine mehr oder weniger lange und wohlverdiente Pause, sondern auch für all die anderen Faschingsvereine, die sich danach dann weiter und umso intensiver auf ihre jeweiligen Fremden- oder Prunksitzungen, mancher Orts auch „Bunte Abende“ genannt, vorbereiten.

Gar nichts mit Narretei in dem Sinne zu tun haben die Freudenberger Burgschauspieler, auch wenn sie sich ebenfalls in Kostüme werfen, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Ende Januar geht es dann auch für sie los mit den Proben.

Bis dahin müssen die Texte gelernt, vor allem aber – und das ist vielleicht sogar wichtiger – die bislang noch fehlenden Akteure gefunden und freie Rollen besetzt sein. Die Zeiten, als man in die jeweiligen Stücke Figuren „hineinschreiben“ musste, damit alle, die mitspielen wollten, das auch konnten, die scheinen bedauerlicherweise auch beim Burgschauspielverein vorbei zu sein.

Tue Gutes und rede darüber. Diese Weisheit beherzigt ein Wertheimer Versorgungsunternehmen gerade in ganz besonderer Weise. Ein LED-Board am „Almosenberg“ in Bettingen, Nahwärme in Nassig, die Übernahme eines Unternehmens in Külsheim: Die Stadtwerke haben eine wahre PR-Offensive gestartet. Ein Schelm, wer Böses – und gleichzeitig an die jüngste Preiserhöhungsankündigung – dabei denkt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018