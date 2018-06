Straßensperrungen beim Sommerfest

Anzeige

Marktheidenfeld.Die Hotel- und Gaststättenvereinigung Marktheidenfeld veranstaltet am Samstag, 16. Juni, das Stadtfest. Deshalb wird die Mitteltorstraße an diesem Tag ab 13 Uhr bis Montag, 18. Juni, 6 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperrung gilt in diesem Zeitraum auch für die Obertorstraße ab Einmündung Glasergasse. Der Obere Mainkai wird zwischen Fahrgasse und Herrngasse für den Verkehr gesperrt. Die Durchfahrt der Herrngasse bleibt gewährleistet.Die Einbahnregelung in der Unteren Brückenstraße wird während der Sperrung aufgehoben. Die Untertorstraße und die Fahrgasse sind für den Durchgangsverkehr gesperrt, Umleitungen sind ausgewiesen. stv