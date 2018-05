Anzeige

Durch die Weinprobe führte Wilfried Oetzel. Ein bemerkenswerter Streifzug durch die Rebsorten in Tauberfranken: Müller-Thurgau, Weißer Burgunder, Silvaner, Tauberschwarz und Regent. Sein fundiertes Weinwissen ergänzte der Probensprecher mit unterhaltsamen Anekdoten. So merkte Oetzel an, dass er mehr alte Weintrinker als alte Ärzte kenne. Schließlich sorgte seine Interpretation von „In vino veritas“ (auf Deutsch: Im Wein liegt die Wahrheit) für Heiterkeit: „Ein Betrunkener sagt, was ein Nüchterner denkt.“ hw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.05.2018