Stummfilm mit Livemusik

Bronnbach.Ein außergewöhnliches Filmerlebnis findet am Freitag, 21. Juni, ab 19 Uhr in der Bronnbacher Klosterkirche statt. In Kooperation mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie MSF und dem katholischen Bezirkskantorat Tauberbischofsheim wird der Stummfilmklassiker „La passion de Jeanne D’Arc“ von Carl Theodor Dreyer mit live Musikbegleitung gezeigt. Professor Johannes Mayr von der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart interpretiert das Filmgeschehen auf der Leinwand musikalisch an der historischen Schlimbachorgel.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit einem Angebot an Getränken und kleinen Speisen im Abteigarten. Um 20.30 Uhr wird der Film im Kirchenschiff vorgeführt.

Tickets, exklusive Speisen und Getränke, sind online unter www.reservix.de sowie unter Telefon 09342/935202028 erhältlich. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019