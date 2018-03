Suche nach dem Sinn hinter dem Sinn

Anzeige

Die Badische Landesbühne inszenierte „Steppenwolf“ von Hermann Hesse in der Aula Alte Steige.

Wertheim. Warum in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts das Buch „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse weltweit eine Hessomanie“ auslöste, konnten die Zuschauer in der Alten Steige als Theaterstück, in Szene gesetzt von Wolf E. Rahlfs – teils auf provokante, aber sehr überzeugende Weise nachempfinden.

Da der „Steppenwolf“ ab 2019 Abiturthema am Gymnasium sein wird, befanden sich an diesem Abend viele Schüler unter den Zuschauern. Die Theaterversion wirkte wie eine Collage. Aber wie kann man auch anders diese Alter-Ego-Geschichte oder Selbstbiografie des Autors auf die Bühne bringen als in einer bizarren Collage mit faustischem Tiefgang? Ja – es sind Ähnlichkeiten der Schlüsselfigur Harry Haller (Markus Hennes) mit Goethes Faust und dem Leben von Hermann Hesse erkennbar.