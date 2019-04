SV Nassig kooperiert

reinhardshof/nassig.„Verein(t) in Bewegung“ lautet das Motto des Gesundheitszentrums „Topvital“. Und dass sich dieses nicht nur auf die Mitglieder des TV Wertheim bezieht, verdeutliche die kürzlich geschlossene Kooperation mit dem SV Eintracht Nassig, heißt es in der einer Presserklärung. Durch die Vereinbarung der mitgliederstarken Vereine werde der organisierte Sport in Wertheim insgesamt gestärkt, so der TV-Vorsitzender Axel Wältz.

„Wir möchten uns beim TV Wertheim für die vertrauensvollen Gespräche bedanken und freuen uns darauf, dass die Mitglieder des SV Eintracht Nassig das ’Topvital’ künftig zu den gleichen Konditionen benutzen können, wie die Mitglieder des TV Wertheim“, erläutert Klaus Merkl, Vorsitzender Marketing und Öffentlichkeitsarbeit des SV Nassig, die Grundidee der Kooperation. Dieses Konstrukt werde durch die Organmitgliedschaft des SV Nassig im TV Wertheim ermöglicht und verhindere, dass es zu Mitgliederwanderungen zwischen den beiden Vereinen kommt, so die Pressemitteilung. Unter dem Strich profitiere damit der gesamte organisierte Sport in Wertheim, wie Diplom-Sportwissenschaftler und Leiter des „Topvital“, Marcus Schwarz, betont.

Mitglieder bekämen einen ausführlichen Gesundheitscheck. Auf dessen Basis werde der individuelle Trainingsplan erarbeitet. Sie könnten präventiv trainieren, um gesund zu bleiben, oder ein Programm gegen akute Beschwerden durchlaufen, so Schwarz. Kooperationsvereine sind aktuell: SV Eintracht Nassig, TSV Bettingen, Rudergesellschaft Wertheim, Tanzclub ‘88 Main-Tauber Wertheim, TSC Gelb-Blau Wertheim, Minigolfclub Wertheim, HSV Main-Tauber, SV Viktoria Wertheim, Rehasportgemeinschaft.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019