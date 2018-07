SV Viktoria peilt dritten Triumph an

Anzeige

Und los geht’s: Ab heute rollt der Ball bei der 45. Auflage der Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft in Mondfeld. Nach der Eröffnung um 12 Uhr durch den Schirmherrn Bürgermeister Wolfgang Stein bestreitet der Gastgeber-Verein SG Boxtal II/Mondfeld das Auftaktspiel. Der B-Ligist bekommt es dabei mit dem zwei Klassen höher spielenden TSV Kreuzwertheim zu tun – alles andere als ein leichter Einstieg in das Traditionsturnier.

Den ersten Spieltag der Gruppe A beschließt um 13.30 Uhr das Aufeinandertreffen des VfB Reicholzheim/Dörlesberg und der Kickers DHK Wertheim II. Der VfB schaffte es im vergangenen Jahr bis ins Finale, welches er erst im Elfmeterschießen gegen Die SV Viktoria Wertheim verlor. Daher ist dem Kreisliga-Aufsteiger nicht nur in dieser Partie einiges zuzutrauen. Man darf gespannt sein, was die Kickers aus Dertingen, Höhefeld und Kembach dem VfB entgegensetzen.

Im Anschluss treffen in der Gruppe C die SG Viktoria Wertheim II/Grünenwört und den SSV Urphar/ Lindelbach aufeinander, die beide in der Kreisklasse B beheimatet sind.