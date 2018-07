SVN trifft SV Viktoria vom Punkt ins Mark

Anzeige

Die Vorzeichen vor den Halbfinals waren klar: Der Sieger zwischen der SV Viktoria und Nassig würde im Finale die Favoritenrolle einnehmen. Für Reicholzheim/Dörlesberg standen die Vorzeichen gut, nach der Finalniederlage vom Vorjahr erneut ins Endspiel einzuziehen.

SV Vikt. Werth. – SV Nassig 4:6 n.E.

Nassig startete besser und hatte die erste große Chance der Partie, als Klein per Hacke wunderbar für Sock auflegte. Dieser scheiterte jedoch aus spitzem Winkel am gut reagierenden Ochs im SVV-Tor. Die SV Viktoria Wertheim wurde das erste Mal nach 15 Minuten duch Winzenhölers Fernschuss gefährlich. Kurz darauf hatte Hensel die bis dato beste Gelegenheit, scheiterte aber mit seinem Schuss aus kurzer Distanz am Pfosten. Die Antwort des SVN kam prompt: Klein traf per Kopf ebenfalls den Pfosten (21.). Nach der Pause nahm die Partie weiter an Fahrt auf. Der SVN scheiterte nach einer unübersichtlichen Situation im SVV-Strafraum gleich mehrmals. Kurz nach seiner Einwechslung flankte Vollhardt auf Ötzel und dieser sorgte für die verdiente Nassiger Führung. Aksit erzwang in der Schlussminute doch noch das Elfmeterschießen, in dem sich Nassig dann durchsetzte und der SV Viktoria damit den Titelhattrick vermasselte.