Täter erbeutet 1000 Euro Bargeld

Bestenheid.Ein bewaffneter Unbekannter erbeutete bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Bestenheid am Donnerstagabend rund 1000 Euro Bargeld.

Der bislang noch nicht identifizierte Täter betrat gegen 19.16 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Bestenheider Landstraße, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Mit Schusswaffe bedroht

Mit wenigen Worten und einer Geste forderte der mit einer Schusswaffe bewaffnete Mann die Kassiererin zur Herausgabe des Bargelds aus der Kasse auf. Der Täter nahm die rund 1000 Euro und flüchtete nach kurzer Zeit zu Fuß aus dem Tankstellen-Gebäude.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der neben zahlreichen Streifen der umliegenden Polizeireviere, der Polizeihundeführerstaffel und der Landespolizei Bayern auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Gesuchte bislang nicht gefasst werden.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: rund 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Figur, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und war mit dunklen Halbschuhen, einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet.

Auffällig an der Jacke waren weiße Kapuzenkordeln sowie ein weißer Reißverschluss. Der Mann trug unter der Kapuze zusätzlich eine dunkle Wollmütze sowie eine Sonnenbrille. An den Händen trug der Gesuchte ockerfarbene Handschuhe, die in der Innenseite schwarz waren.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei könnte der Mann bereits eine Stunde vor der Tat, gegen 18 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Am Ried in Bestenheid Passanten aufgefallen sein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018