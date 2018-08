Wertheim.Immer wieder warnt die Polizei davor, offen stehlenswerte Gegenstände im Auto liegen zu lassen.

In Wertheim hat ein junger Mann diese Warnungen am Montag nicht nur ignoriert, sondern sogar noch einen drauf gesetzt. Der 29-Jährige stellte seinen VW Golf in der Bahnhofstraße, in der Nähe einer Apotheke ab.

Er ließ den Wagen unverschlossen und die Fensterscheiben unten. Im Auto lag sichtbar ein Smartphone Samsung Galaxy S8. Der Täter hatte leichtes Spiel, griff in den Pkw hinein und weg war das Handy.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag, in der Zeit zwischen 10 und 10.15 Uhr in der Bahnhofstraße etwas gesehen haben. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018