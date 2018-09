Tagung des Frankenbunds

Main-Tauber-kreis/Würzburg.Der „Bundestag“, die so genannte Hauptversammlung der Frankenbund-Mitglieder, findet am Samstag, 20. Oktober, in der Diele des Kurmainzischen Schlosses in Tauberbischofsheim statt. Die Begrüßung erfolgt durch die Tauberfränkischen Heimatfreunde. Auf dem Programm steht neben einem Festvortrag die Übergabe eines Kulturpreises und eine Stadtführung.

Auch in diesem Jahr will ein Verein aus Unterfranken Mitglied im Frankenbund werden. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von Mitgliedern der Richard-Trunk-Musikschule Tauberbischofsheim, unter der Leitung von Johannes Wienand.

Die Delegierten sollen sich bei der Bundesgeschäftsstelle, Telefon 0931/56712, oder per E-Mail unter info@frankenbund.de anmelden.

