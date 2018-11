Tanz und Unterhaltung

Wertheim.Auch in diesem Jahr eröffnet die Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) die Faschings-Kampagne mit dem großen Saison-Eröffnungsball, der am Samstag, den 17. November, um 19.30 Uhr in der Main-Tauber-Halle stattfindet.

Für Musik und Unterhaltung sorgt die bekannte Show- und Partyband „Sandy“. Mit perfekter Bühnenperformance, unglaublicher Spielfreude und unerschöpflichem Repertoire präsentiert dieses Ensemble Tanzmusik vom Feinsten, wie es in der Ankündigung der WCW heißt. Den Gästen wird wieder ein besonderer Show-Act geboten: Eine Latein-Formation der FG Rhein-Main wird die Choreografie „Alive“ präsentieren. Des Weiteren gibt es wieder eine Verlosung.

Das Team der „Bestenheider Stuben“ wird die Gäste mit ausgewählten Speisen und Weinen verwöhnen und im perfekt illuminierten Bar- und Lounge-Bereich verschiedene Drinks und Cocktails servieren. Dort wird zu späterer Stunde „Hannes Piano“ für die musikalische Unterhaltung bis in die Morgenstunden sorgen. Die Main-Tauber-Halle wird wieder als festlicher Ballsaal erstrahlen, und so können die Gäste die zauberhafte Atmosphäre des Balls genießen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018