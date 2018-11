Tanzen bis in die Morgenstunden

Er ist und er bleibt etwas Einmaliges in Wertheim und darüber hinaus: Beim Saisoneröffnungsball der WCW hieß es am Samstag wieder „Tanze mit mir in den Morgen“.

Wertheim. Wenn die gerade begonnene Kampagne genauso läuft, wie der Saisoneröffnungsball am Samstagabend, dann wird sie für die Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW) eine höchst erfolgreiche. Das lässt sich nach dieser rauschenden Ballnacht uneingeschränkt sagen. Und sicher werden auch die „Wölfe“ dem zustimmen und sich über den Erfolg freuen – wenn sie sich vom Abbau in der Main-Tauber-Halle erholt haben, der gestern Nachmittag über die Bühne ging. Und das nur Stunden nachdem das letzte Tanzbein zur Ruhe gekommen ist. Eigentlich ist die WCW ja ein Faschingsverein und das merkte man auch, zumindest in der ersten Viertelstunde. Denn traditionell beginnt die Veranstaltung mit dem Einzug der Prinzengarde, des Elferrates und natürlich des großen Prinzenpaares. Eine Woche nach ihrer Proklamation präsentierten sich Prinzessin Linda I. vom Sprungspagat und Prinz Dennis II. vom Freuden-Berg erstmals einem größeren Publikum. Und das erstaunlich locker und abgeklärt. Erstaunlich vor allem im Falle von Dennis Fischer. Denn während Linda Müssig praktisch zeit ihres Lebens eine „Wölfin“ ist, wird ihr Prinz in der laufenden Kampagne erstmals auf der Narrenbühne stehen.

Die Ansprache, der obligatorische langsame Walzer, zu dem nach und nach die Prinzenpaare vergangener Jahre und dann alle, die dazu Lust hatten, auf die Tanzfläche kamen – das war es dann auch schon mit Fasching. An den erinnerte schon kurze Zeit später nur noch das Krönchen auf dem Haupt der Prinzessin.

Glücksgriff „Sandy“

Was aber nicht heißt, dass es nicht weiter fröhlich zuging. Für gute Laune, vor allem natürlich bei den Tänzerinnen und Tänzern sorgte schon alleine die Showband „Sandy“, ein wahrer Glücksgriff für die Veranstalter. Denn obwohl sie nun schon seit längerem beim Saisoneröffnungsball dabei ist, wird ihr Auftritt nie zur Routine. Die Musikerinnen und Musiker sind mit Herz und Leidenschaft bei der Sache und sorgten damit dafür, dass die Tanzfläche diesmal vielleicht sogar noch ein wenig voller war, als in der Vergangenheit. Freiwillig geräumt wurde sie nur in Musikpausen, und nachdem Oberwolf Heiko Krimmer und seine Stellvertreterin Melina Arnold den Auftritt der Lateingruppe der Formationsgemeinschaft (FG) Rhein-Main angekündigt hatten. Was dann über das Parkett wirbelte, war mehr als nur eine Augenweide. Das war Hochleistungssport, der die Zuschauer ins Staunen und in Begeisterung versetzte. Die Tänzerinnen und Tänzer aus dem Rhein-Main-Gebiet scheinen sich in Wertheim wohlzufühlen und das merkt man ihnen an. Auch nach dem atemberaubenden und kräftezehrenden Auftritt „rauschten“ sie nicht etwa sofort ab, sondern blieben noch eine Weile in der Halle und ließen sich auch gerne fotografieren. Die Tanzfläche hatte sich unterdessen längst wieder gefüllt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018