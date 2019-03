Tanzkurse stehen zur Wahl

Main-Spessart-Kreis.Zum 16. Mal veranstaltet die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Main-Spessart das DanceCamp Arnstein. Rund 300 Kinder und Jugendliche ab acht Jahren aus dem gesamten Landkreis erhalten vom 29. Juli bis 3. August die Möglichkeit, in verschiedene Tanzarten zu schnuppern. Professionelle Tänzer stellen dabei Trainer zur Verfügung. An besonders begabte Teilnehmer werden Stipendien verliehen. Zahlreiche Gruppenleiter übernehmen die Betreuung. Übernachtet wird in Klassenzimmern der Realschule Arnstein. Für Verpflegung ist gesorgt.

Acht- bis elfjährige Kinder können unter Kursen verschiedener Tanzrichtungen wie etwa Modern, Hip Hop oder Breakdance wählen. Für Mädchen und Jungen ab zwölf Jahre gibt es elf verschiedene Tanzkurse. Bei der Anmeldung können bis zu drei für das Schnuppertraining ausgesucht werden, ehe sich die Teilnehmer am ersten Tag für ihren Lieblingskurs entscheiden.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter www.main-spessart.de; www.dancecamp-arnstein.de, per E-Mail an Bernhard.Metz@Lramsp.de oder unter Telefon 09353/7931510. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.03.2019