Tanztrainer „Sebbo“ inspirierte die Jugendlichen

Dietenhan.50 Jugendliche an einem strahlenden Sonntagnachmittag zu einem Workshop mit anschließendem Jugendgottesdienst im Bürgerhaus in Dietenhan zu versammeln, sagt schon etwas aus über die Attraktivität des Gebotenen. Für Sebastian Daniel Schick, kurz „Sebbo“ genannt, war es ein Leichtes, einen „Draht“ zu den zunächst 20 Jugendlichen in seinem Tanz-Workshop aufzubauen. Gepaart mit echten sportlichen Herausforderungen im Breakdance, stellte er immer wieder den Bezug zu Herausforderungen im Alltag her.

Später lauschte eine Vielzahl der aus der Region angereisten Teens und jungen Erwachsenen über die Zusammenhänge zwischen 100 Prozent im Sport als auch im Leben zu geben, und damit Gott zu ehren. „Gebt 100 Prozent und wagt den ersten Schritt, sprecht zu eurer Angst, ladet sie ein und geht trotzdem“, motivierte Schick seine Zuhörer.

Entscheidung veränderte Leben

„In der Welt habt ihr Angst, ich habe die Angst überwunden“, zitierte er Jesus und übersetzte das Wort in die Lebenswelt der Jugendlichen: „Ihr sprecht auch ein Mädchen oder Jungen an, wenn ihr verliebt seid – trotz der Angst. So ist es auch im Leben. Mit Gott an eurer Seite werdet ihr trotz Angst und Hindernisse ein abenteuerliches Leben haben.“ Daran reihte der Redner sein persönliches Lebenszeugnis vom „schlechten“ Hauptschüler an, der es, trotz der Schulnote 5 im Fach Englisch, mittlerweile zum internationalen Coach und Managementberater „geschafft“ hat.