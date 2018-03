Tapfer dem starken Wind getrotzt

Anzeige

Zur Erinnerung an die Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 wurde am Samstag der 24. Gedächtnislauf unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Adolf Bauer absolviert. Mit dabei waren auch Teilnehmer der Sportjugend und des ETSV Lauda.

Es bestand die Möglichkeit, aus mehreren Strecken auszuwählen. Entweder zehn Kilometer nach Margetshöchheim, 21 Kilometer nach Himmelstadt, 28 Kilometer nach Karlstadt und 44 Kilometer nach Gemünden.

Alle neun Sportler aus dem Main-Tauber-Kreis kamen – zufrieden mit ihrer Leistung – im Ziel in Karlstadt an, obwohl allen Teilnehmern auf der Strecke doch einiges abverlangt worden war, denn es war über Nacht eisig kalt geworden, so dass alle mit dem starken Wind zu kämpfen hatten.