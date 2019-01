Tatverdächtigen in einem Container verhaftet

Bestenheid.Die Geräusche eines Winkelschleifers hörte ein Fußgänger, der in der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht in Bestenheid im Carl-Jacob-Kolb-Weg unterwegs war. Da auch sein Hund anschlug, alarmierte er die Polizei.

Geflüchtet

Als die zwei Streifen des Wertheimer Reviers vor Ort eintrafen, sahen sie einen Mann, der vermutlich gerade in einen BMW einsteigen wollte und beim Anblick der Streifenwagen in einen Container auf einem Firmenareal flüchtete. Der Verdächtige konnte festgenommen werden.

Mithilfe einer weiteren Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim und einem Hundeführer der Polizei Würzburg wurde das Firmengelände durchsucht. Einen weiteren Täter entdeckten die Beamten nicht. Doch es wurde festgestellt, dass nicht nur der Container, in dem die Polizisten den Tatverdächtigen festgenommen hatten, aufgebrochen war, sondern auch ein Bürocontainer.

Wie es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn weiter heißt, waren dort sämtliche Schränke durchwühlt worden, ein Tresor lag umgekippt am Boden. In dem BMW, in den der Tatverdächtige einsteigen wollte, fand die Polizei Benzinkanister und Schläuche.

Einschlägig polizeibekannt

Der einschlägig polizeibekannte 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach Haftbefehl. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in einer Haftanstalt. pol

