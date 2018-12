Technik aus Dörlesberg kommt weltweit zum Einsatz

Dörlesberg.Die Seiler Vakuumtechnik GmbH produziert seit über 30 Jahren komplexe Dichtheits- und Sonderprüfanlagen. Rund 40 Mitarbeiter sind für das Familienunternehmen mit Sitz im Gewerbegebiet „Hütäcker“ in Dörlesberg tätig.

Gerade läuft ein Erweiterungsbau am Firmenstandort. Bürgermeister Wolfgang Stein und Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim besuchten jetzt den Spezialisten für Vakuumtechnik.

„Unsere innovativen Prüfanlagen kommen weltweit in der Kälte- und Klimatechnik, in der Automobil- sowie in der Elektroindustrie zum Einsatz“, informierte Geschäftsführer Markus Seiler. „Wir konzipieren und konstruieren individuell für unsere Kunden Dichtheitsprüfanlagen mit höchster Präzision“, ergänzte Firmengründer Andreas Seiler.

Bürgermeister Stein war überrascht zu hören, dass die Firma sich auch in Indien engagiert. 2017 hat die Seiler Vakuumtechnik GmbH mit einem indischen Partner dort eine eigene Gesellschaft gegründet und einen Produktionsstandort geschaffen, an dem heute bereits etwa 20 Beschäftigte arbeiten.

Beim Rundgang durch den Anlagenbau und den Werkzeugbau für Dicht-Prüfwerkzeuge gewannen Bürgermeister und Wirtschaftsförderer einen Einblick in die Produktionsabläufe. Sie besichtigten auch die aktuelle Erweiterungsmaßnahme auf dem Firmengelände.

Weiteres Thema war der Fachkräftebedarf. Die Firma hat aktuell Stellen ausgeschrieben. Auch setzt man seit vier Jahren auf das Thema Ausbildung, um qualifizierten Nachwuchs zu sichern. Stein versprach, die Vorstellungen des Unternehmens zur Weiterentwicklung des Gewerbegebiets „Hütäcker“ im Rathaus prüfen zu lassen. stv

