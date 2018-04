Technik-Berufe für die Welt von Morgen

Anzeige

Wertheim.Technische Neuerungen tragen dazu bei, unseren Alltag immer weiter zu verbessern: So könnten uns autonome Fahrzeuge schon bald sicher ans Ziel bringen, während Patienten etwa von „Augmented Reality“-Brillen profitieren, die wichtige Informationen für den Verlauf einer Operation direkt ins Sichtfeld des Arztes einblenden. Was diese Erfindungen mit der Berufswahl der Schüler des Beruflichen Schulzentrums zu tun haben, zeigen die Mint-Expertinnen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) des Programms Coaching4Future am Donnerstag, 3. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr in Wertheim-Bestenheid am Beruflichen Schulzentrum. Mit einer Mischung aus Wissenschaft und Unterhaltung, kleinen Experimenten sowie Exponaten zum Ausprobieren zeigt das Programm, welche vielseitigen Berufsbilder sich hinter technischen Innovationen verbergen und welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es in diesem Bereich gibt. bsz