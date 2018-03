Technik hautnah erlebt

Anzeige

Bestenheid.Mit viel Vorwissen beeindruckten die Teilnehmer der Forscherferien am Donnerstag die Firmenverantwortlichen der Firma Kurtz Ersa in Bestenheid. Im Rahmen des ehrenamtlichen Bildungsprogramms der Forscherkids Wertheim bekamen 24 Kinder der zweiten bis vierten Klasse dort einen Einblick in Entwicklung und Bau von Lötkolben und Lötmaschinen.

Technik lange bekannt

In einer Firmenpräsentation wurde geklärt, was Löten genau ist und wo es zum Einsatz kommt. Die allgemeine Technik des Lötens ist schon seit über 5000 Jahren bekannt, wussten die Kinder.

1921 ließ sich Ernst Sachs, der Firmengründer von Ersa, den ersten elektrischen Lötkolben patentieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Firma von Berlin nach Wertheim. Bedeutender Einsatzbereich für Lötmaschinen ist die Produktion von Leiterplatten.