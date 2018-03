Technik und Natur stehen im Mittelpunkt

Anzeige

Am Mittwoch, 28. März, können die Nachwuchsforscher bei einer Exkursion den Bau von Anlagen zur Glasherstellung kennenlernen. Beim Forschervormittag bei der Firma Zippe erleben sie Konstruktion und Bau der Anlagen und arbeiten selbst im Bereich Elektrotechnik.

Ein besonderer Fotokurs findet am Dienstag, 3. April, statt. Im Zoo der Rauch Möbelwerke in Freudenberg lernen die Teilnehmer, wie gute Tierfotos gelingen.

Dem Zement als wichtigem Baustoff widmet sich die Exkursion zum Zementwerk Lengfurt am Mittwoch, 4. April.

Wie Spielgeräte für den heimischen Garten und öffentliche Spielplätze entstehen, erfahren die Kinder bei der Exkursionen zur Firma Spessart Holzgeräte Kreuzwertheim am Donnerstag, 5. April. Dabei lernen sie vieles über Nachhaltigkeit und konstruieren selbst ein Spielgerät.

Den Abschluss der Osterferien bildet ein Kurs in der Programmierung von Lego Mindstorms EV 3 Robotern. Der ganztägige Kurs am Freitag, 6. April, richtet sich an Kinder, die bisher über Erfahrung in der Roboterprogrammierung verfügen.

Forscherferien Pfingsten

„Erde und Weltraum“ ist das Thema der Pfingst-Forscherferien. Dabei erforschen die Kinder viele Themen rund um Technik, Natur und Landschaft.

Am Dienstag, 22. Mai, führt sie eine Exkursion in das Technikmuseum Speyer. Mithilfe eines Museumsquiz entdecken sie dort so manches zu Erfindungen auf der Erde und im Bereich der Raumfahrt.

Zu einem Abenteuer in der Natur laden die Pfadfinder der Royal Rangers die jungen Forscher am Mittwoch, 23. Mai, ein. Dabei geht es unter anderem um spannende Einsatzmöglichkeiten von Naturmaterialien.

Am Donnerstag, 24. Mai, bieten Forscherkids und Obst- und Gartenbauverein Sachsenhausen einen Forschertag für Natur- und Landschaftsforscher. Gemeinsam bauen die Kinder ein Hochbeet und lernen vieles über Pflanzen und Tierschutz im eigenen Garten. Außerdem betrachten sie Pflanzen unter dem Mikroskop.

Von Dienstag, 29. Mai, bis Mittwoch, 30. Mai, findet wieder eine Forschernacht im Bootshaus des Kanu Clubs Wertheim statt. Dieses Mal lernen die Kinder in einer Art „Trainingscamp für junge Astronauten“ vieles über Raumfahrt und das Sonnensystem. Ein Abenteuer für echte Weltraumfans.

Den Abschluss bildet ein Forschertag rund ums Wasser am Freitag, 1. Juni. Dabei werden sowohl die Bedeutung der Gesteine für Flüsse und Bäche, als auch die Themen Wasserqualität und Nutzung der Wasserkraft praktisch aufgegriffen.

Anmeldungen zu den Forscherferien sind ab Samstag, 3. März, 10 Uhr möglich. Ausführliche Informationen gibt es unter www.forscherkids-wertheim.de

Kinderuni

Im zweiten Halbjahr wird es außerdem zwei Kinderunivorträge im Kulturhaussaal geben. Diese finden wieder in Kooperation mit der Stadtbücherei statt.

Dr. Katharina Höfer von der Universität Heidelberg spricht am Samstag, 12. Mai, über das Thema „Faszination DNA – Der Code des Lebens“. Eine besondere Reise in die Geschichte bietet Dr. Florian Leitmeier von der Universität Würzburg am Samstag, 16. Juni. Er erzählt den Kindern in seinem Vortrag „von Kaisern, Bäckern und Legionären – Alltag im antiken Rom“. Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr.

