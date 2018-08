Teilstück der Bismarckstraße wird gesperrt

Anzeige

Wertheim.Wegen des „Tags der offenen Tür“ in der Wertheimer Feuerwache ist die Bismarckstraße am Samstag, 11. August, ab 8 Uhr von der Einmündung Feuerwache bis auf Höhe der Firma Sanitär Schreck für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung Wertheim als zuständige Verkehrsbehörde hin.

Die Umleitung für Anlieger erfolgt über die Dr.-Hübsch-Straße. Aufgrund der Umleitung ist die Einbahnstraßenregelung in der Dr.-Hübsch-Straße aufgehoben. Busse können nicht über die Bismarckstraße zur Haltestelle in der Poststraße fahren. Deshalb wird die dortige Bushaltestelle an den Haltepunkt Nummer 10 in der Bahnhofstraße verlegt. stv