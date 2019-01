Theater war seine Leidenschaft

wertheim/Göttingen.Klaus Berg wurde 1946 in Wertheim geboren und verlebte hier bis 1964 seine Kindheit und besuchte das Gymnasium. Ein Entschluss seiner Eltern sorgte dafür, dass die gesamte Familie, inklusive jüngerem Bruder Alfred nach Aschaffenburg umzog. Und so musste Klaus Berg auf das musische Gymnasium wechseln. Berg wurde ein bekannter Regisseur, der in Göttingen eine Heimat gefunden hatte. Das Göttinger Tageblatt veröffentlichte am Montag folgenden Nachruf von Angela Tünjes.

Ein Theaterstück hat Klaus Berg seine Entscheidung fürs Theater treffen lassen. Der Student der Landwirtschaft und Entomologie in Göttingen sah 1980 eine Inszenierung von Jerome Savary und wollte nur noch Theater machen. Das hat der am 27. Dezember 1946 in Wertheim geborene Berg fortan als Schauspieler und Regisseur umgesetzt.

1980 gründete er die Theatergruppe Chaotika. Die kleineren Inszenierungen wie „Nibelungen“ oder „Tarzan und Jane“ kamen nicht nur in Göttingen beim Publikum gut an, sondern auch bei etlichen Tourneevorstellungen.

Für „Aida oder so ähnlich“ holte Berg nicht nur 100 Mitwirkende zusammen, sondern machte mit Blaskapelle und Akrobaten die Inszenierung zum Open-Air-Spektakel auf dem Wochenmarktplatz. Selbst geschriebene Stücke wie „Die merkwürdigen Denkwürdigkeiten des Daniel Paul Schreber“ setzte Berg ebenso in Szene wie etliche Shakespeare-Stücke.

Von 1993 bis 1996 war Klaus Berg Intendant des Jungen Theaters in Göttingen. Er inszenierte in dieser Zeit unter anderem „Im Viertel des Mondes“ von Guido Koster oder Kafkas „In der Strafkolonie“.

Seit 1996 arbeitete Berg als freier Regisseur. In Göttingen waren zuletzt 2013 im studentischen Theater im OP sein Stück „Dance macabre“, das sich um das Theaterleben im Warschauer Ghetto dreht auf der Basis von Tagebuchaufzeichnungen des Ghetto-Bewohners Emanuel Ringelblum, und im April 2016 wurde dort uraufgeführt „Ein Bericht für eine Akademie – Kaffka“, das Berg geschrieben hatte und inszenierte.

Nächste Premiere war in Arbeit

In diesem Jahr sollte „Grün ist die Heide“ im März Premiere haben. Berg wollte darin die Vergesslichkeit der Deutschen nach Nationalsozialismus und zweitem Weltkrieg thematisieren, die sich daran im Land des Wirtschaftswunders nicht erinnern wollten.Dazu ist es nicht gekommen: Klaus Berg, der in Hohengandern lebte, ist am 8. Januar in Göttingen gestorben.

Die Beerdigung findet heute um 14 Uhr auf dem Bergfriedhof statt.

