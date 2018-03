Theaterspaß: „Kommt ein Amboss geflogen“

Anzeige

Boxtal.Die Theatergruppe Boxtal spielt nach Ostern wieder auf der Bühne des Gemeindezentrums. Aufgeführt wird das Stück „Kommt ein Amboss geflogen“ von Erich Koch. Die Vorstellungen finden nach Angaben der Verantwortlichen am Samstag, 14. April, Freitag, 20. April, und Samstag 21. April, jeweils um 19.30 Uhr statt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf am Samstag 24. März, von 14 bis 17 im Gemeindezentrum sowie am Montag, 26. März, bei der örtlichen Filiale der Volksbank Main-Tauber. Bild: Theatergruppe