Wenkheim.Einen Begegnungs- und Diskussionsabend zum Thema „Kirche mit Zukunft?“ veranstaltet die Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber am Freitag, 27. April, um 18.30 Uhr in der Wenkheimer Synagoge. Als Gedenkstätte steht diese für Erinnerungskultur. Zugleich ist sie aber auch moderner Veranstaltungsort und als Synagoge einzige Radwegekirche Deutschlands. „Der ideale Ort also, danach zu fragen, ob und wie Kirche Zukunft hat“, so die Veranstalter. Nach einem Impulsvortrag des Künstlers Gunter Schmidt werden Dekan Gerhard Hauk, Dekan Hayo Büsing, Wolfgang Pempe, Geschäfstführer des Diakonischen Werks, und Nina Warken, Politikerin, Gesprächspartner sein. Pfarrerin Heike Kuhn moderiert den Abend. Anmeldung unter Telefon 0 79 30 / 22 33 oder per Mail an info@eeb-od-tauber.de.