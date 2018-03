Themenwoche zur christlichen Botschaft

Anzeige

Wertheim.Interessierte und Neugierige können von Sonntag, 11., bis Samstag, 17. März, zu „Pro Christ live“ in den Arkadensaal in Wertheim kommen, um sich jeweils um 19.30 Uhr mit zentralen Glaubens- und Lebensfragen auseinanderusetzen: An was glauben wir? Ist an Jesus und der Bibel irgendwas dran? Was ist das für ein Schöpfer und Vater, von dem Christen reden?

Mit musikalischen Beiträgen von Bands, Chören und Musikern über Interviews mit Gästen aus dem Raum Wertheim oder Theater und Impulsvorträgen gibt Pro Christ Antworten und ermuntert zum weiteren Nachfragen. Die Impulsvorträge hält Doro Bohner vom CVJM Nürnberg. Die Themenwoche unter der Überschrift „Unglaublich!“ schaut auf einzelne Aussagen des christlichen Glaubensbekenntnisses, das Christen aller Konfessionen verbindet, klärt deren Bedeutung und stellt Verbindungen zum Leben des Einzelnen und der Gesellschaft her.

Neue Sicht kennenlernen

Menschen, die Kirche, Glauben oder Religion kritisch gegenüberstehen, haben an den Abenden die Chance, eine neue Sicht kennenzulernen. Nach dem Abendprogramm ist ein kostenloses Bistro eröffnet und es gibt die Möglichkeit mit den Mitarbeitern von Pro Christ, mit der Rednerin, mit den Bandmitgliedern und mit den Interviewpartnern ins Gespräch zu kommen oder sich über andere Angebote der Gemeinden zu informieren.