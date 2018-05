Tiefbauarbeiten vergeben

Anzeige

Wertheim.Zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Wohnbaugebiets „Buschhölzlein in Kembach empfahl der Aussschuss für Bauwesen und Umwelt in seiner Sitzung am Montag dem Gemeinderat die Tiefbauarbeiten zum Angebotspreis von gut 638 000 Euro an die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen zu vergeben. Die Anteile für Straßenbau betragen rund 270 000 Euro, für den Kanalbau 368 0000 Euro sowie für die Versorgungsleitungen knapp 60 000 Euro.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wertheim übernimmt die Projektleitung für den Straßen- und Kanalbau. Die Arbeiten sollen von Juni bis Dezember ausgeführt werden.

Ebenfalls an die Firma Konrad Bau sollen die Tiefbauarbeiten für die Kanal- und Straßensanierung der Rhönstraße in Bestenheid vergeben werden, so lautete die einstimmige Empfehlung des Ausschusses. Die Angebotssumme beträgt knapp 488 0000 Euro.