Tiefe Zuneigung der Modersohns

Wertheim.Eine Buchpräsentation von „Der Briefwechsel – Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn“ findet am Samstag, 28. April, um 16 Uhr im Museum „Schlösschen im Hofgarten“ statt. Die seit Jahren mit dem Thema vertrauten Schauspieler Verena Güntner und Robert Levin aus Berlin werden nach einer Einführung von Antje Modersohn, Enkelin von Otto Modersohn, aus dem Briefwechsel von Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn vortragen. Eintritt wird erhoben.

Bisher waren es nur die Gedanken von Paula Modersohn-Becker, die man in Briefen und Tagebucheinträgen lesen konnte. Nun werden erstmals auch unveröffentlichte Briefe, Tagebucheinträge und Karten von Otto Modersohn publiziert. Damit erhält die Öffentlichkeit einen tiefen und intimen Einblick in die Gedankenwelt beider Kunstschaffenden und in das bisher häufig spekulativ interpretierte Eheleben, dessen Basis vor allem eine ausgeprägte Neugier und große Leidenschaft für die Kunst war.

Der Briefwechsel umfasst den Zeitraum von 1895, dem Jahr der ersten Begegnung Paula Beckers mit der Malerei Otto Modersohns in einer Ausstellung der Kunsthalle Bremen, bis zum Jahr 1908, in dem die Erschütterung der Familie und Freunde nach dem Tod Paula Modersohn-Beckers im November 1907 schriftlichen Ausdruck findet.