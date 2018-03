Tiefsinniges rund um die Liebe

Anzeige

Reicholzheim.„Klangfarben“ heißt der Chor, der die Veranstaltung „Lieder und Texte zur Liebe“ in Reicholzheim musikalisch gestaltete. In dem Namen steckt zufällig schon fast das Erfolgskonzept des Abends: Wunderbare Musik – passgenau ausgewählt, professionell und mit viel Herz vorgetragen. Wunderbare Farben und Bilder – die das Auge erfreuen und treffend auf der Großleinwand untermalen, was die dritte Zutat ist: Wunderbare Texte, die zur Besinnung anregen und zum Lachen animieren.

Durch Kerzeninseln und engagierte Beiträge der Mitwirkenden fanden sich die Besucher für knapp anderthalb Stunden in eine wundervolle Stimmung versetzt.

Persönlicher Segen

Die Kolleginnen der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) der Caritas im Tauberkreis bieten seit Jahren diese Abende für Paare und Singles an. Erstmals waren sie nun zu Gast bei der römisch-katholischen Seelsorgeeinheit Külsheim-Bronnbach in der Pfarrkirche St. Georg in Reicholzheim. Erstmals steuerte „Klangfarben“ den musikalischen Part bei. Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Mit rund 170 Besuchern war die Kirche gut gefüllt.