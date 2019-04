Tiffy malt gerne an die Höhlenwände

Wertheim.Auf Einladung der Stadtbücherei gastierte das Kindertheater Tom Teuer im Saal des Kulturhauses. Für Kinder ab vier Jahren wurde das Stück „Wie die Buchstaben entstanden“ gespielt. Gekommen waren über 20 Kinder und etwa auch so viele Eltern und Großeltern. Im Kindertheater wurde erklärt, wie in der Steinzeit aus Höhlenmalerei die Buchstaben entstanden und heute noch die Menschen so viel Freude am Malen, Lesen und Schreiben haben.

Es ging es um die Lust am Malen, die Faszination, die von Buchstaben und Wörtern ausgeht, und um die Freude am Lesen und Schreiben.

In einer imposanten Bühnendekoration war eine Höhle zu erkennen. Hauptfigur war das Steinzeit-Mädchen Taffy, das gerne an die Höhlenwände malt. In seinem Atelier berichtet der Maler und Höhlenmalereiforscher Salvatore Dal dem Publikum begeistert, spielerisch und voller Leidenschaft vom Leben in der Steinzeit, von berühmten Steinzeithöhlenbildern und wie er auf einer Forschungsreise die Bilder von Taffy in einer Höhle entdeckt hat.

Die Kinder erfuhren, dass es Feuer am Höhleneingang gab, die Menschen auf Fellen geschlafen haben und die Höhlenwände mit Bildern bemalt waren. Oft waren es Bilder von der Jagd mit Pfeil und Bogen. Bücher gab es noch nicht, die Steinzeitmenschen erzählten sich gegenseitig Geschichten.

Überraschungsgedanken

Schmunzeln durften bisweilen auch die Erwachsenen, Tom Teuer berichtete etwa von den oft verstopften Nebenhöhlen. Taffy ist voller Überraschungsgedanken, doch die Erwachsenen deuten ihre Bilder immer falsch.

So kommt sie auf die Idee, Töne und Geräusche zu ihren Bildern zu malen. Diese gemalten Töne und Geräusche nennt Taffy fortan Geräuschbilder.

Taffy zeigt die Geräuschbilder ihrem Papa. Gemeinsam entdecken sie, dass mehrere dieser Geräuschbilder hintereinander gemalt zu Worten werden und Taffy ein ganz großes Geheimnis der Welt herausgefunden hat, welches man heute Buchstaben nennt.

Es machte Spaß, die Buchstaben zu Wörtern zusammen zu fügen, und die Kinder konnten diese Worte auch lesen und dem Künstler zurufen: „Mama, Papa, Opa und Oma.“ Aus Worten wurden Geschichten und die machen Freude. „Geht fleißig in die Bibliothek“, war der Rat von Tom Teuer am Ende der Aufführung an alle jungen Theaterfreunde und ihre Eltern.

