Tipps zu Nagel- und Fußpilz

Wertheim. Einen Vortrag zum Thema "Nagel- und Fußpilz" bietet Diplom-Ökotrophologin Jutta Lorenzen am Montag, 20. April, um 19 Uhr in der DRK-Rettungswache, Uihleinstraße 17, an. Der Eintritt ist frei.

Pilzinfektionen sind nicht nur lästig, sondern sie werden in ihrer Hartnäckigkeit vielfach auch unterschätzt, auf jeden Fall werden sie totgeschwiegen, heißt es weiter in einer Ankündigung

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2009