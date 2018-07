Tischkicker für Freibad und See

Anzeige

Bestenheid/Freudenberg.Gleich zweimal Grund zur Freude gab es in der Region Wertheim. Rechtzeitig zu Beginn der neuen Badesaison erhielten das Freibad Bestenheid und der Badesee Freudenberg von der Sparkasse Tauberfranken je ein Geschenk in Form eines hochwertigen und wetterfesten Tischkickers. Diese Sachspende ist Teil einer zentralen Maßnahme der Sparkasse, bei der alle Freibäder und beaufsichtigte Badeseen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Tauberfranken bedacht werden.

Die Sparkasse Tauberfranken stärkt mit einem Ausschüttungsbetrag von rund 30 000 Euro die Attraktivität der Badelandschaften in ihrem Geschäftsgebiet. Die Begünstigten konnten zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Im WM-Jahr 2018 haben sich zehn Einrichtungen für einen hochwertigen Outdoor-Tischkicker entschieden, ein Freibad erhält ein exklusives Erlebniselement in Form einer Wackelbrücke. Bürgermeister Roger Henning, nach eigenen Aussagen selbst leidenschaftlicher Kickerspieler, bedankte sich für die großzügige Unterstützung durch die Sparkasse Tauberfranken bei Filialbereichsleiter Volker Haag und Filialleiterin Freudenberg Christine Matthias. „Die vielfältigen Spiel-, Sport- und Freizeitangebote rund um unseren Badesee werden durch den Tischkicker optimal ergänzt und aufgewertet – hervorragende Voraussetzungen für die neue Badesaison“, so Roger Henning.

Ein erstes offizielles Match im Rahmen der Tischkicker-Übergabe in Bestenheid ließen sich Bürgermeister Wolfgang Stein und Geschäftsführer Thomas Beier als Team „Bädergesellschaft“ sowie Sparkassenvorstand Wolfgang Reiner und Filialbereichsleiter Volker Haag als Team „Sparkasse“ nicht nehmen. Ab sofort steht das Spielgerät allen Badegästen unentgeltlich zur Verfügung. Damit nicht genug: Am Sonntag, 22. Juli, erwartet die Besucher des Freibades in den Christwiesen ein cooles Sommererlebnis. Becken und Rasenflächen werden hier zu einem einzigen Spielplatz für Kinder und Erwachsene. spaka