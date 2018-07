Titelverteidiger verpasst frühen Sprung ins Viertelfinale

Anzeige

Kick. DHK Werth. I – FC Eichel 2:2

Der FC Eichel erwischte einen guten Start und ging früh durch Kirschner in Führung. In der Folge stand der A-Ligist sicher in der Defensive, so dass die Kickers zu keinerlei Chancen kamen. Nach einem Abstimmungsfehler in der Kickers-Abwehr tauchte Gomez alleine vor DHK-Keeper Oberdorf auf und hatte keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. Weimer hatte kurz vor der Pause die Chance zum Anschlusstor, doch Bünte parierte hervorragend. Nach dem Wechsel wurden die Kickers stärker und drängten den FC in dessen Hälfte. Zwingende Chancen ergaben sich zunächst keine. Erst Cirakoglu löste den Bann und sorgte für das 1:2. In den folgenden Minuten drückten die Kickers den FC immer weiter in dessen Hälfte. Die Folge war das verdiente 2:2 durch Weimer aus kurzer Distanz. Durch dieses 2:2 haben beide Teams die theoretische Chance auf den Viertelfinale bewahrt.

Mittwoch, 18.07.2018