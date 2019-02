Tödlicher Unfall bei Baumfällarbeiten

Dörlesberg.Zu einem tödlichen Unfall kam es am Samstag gegen 13.50 Uhr bei privaten Baumfällarbeiten im städtischen Forstbereich Wertheim-Dörlesberg. Dabei wurde ein 60-jähriger Mann durch einen umstürzenden Baum am Kopf getroffen wurde. Der Mann erlitt dabei so starke Verletzungen, dass er noch an der Unglücksstelle in den Armen seines Bruders starb.

Wie die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, war der Verstorbene gerade im Begriff, einen bereits gefällten Baum auf dem Waldboden in einzelne Meterstücke zu teilen. Sein 59-jähriger Bruder bereitete währenddessen bereits den nächsten Baum zur Fällung vor, welcher sich allerdings im unmittelbaren Einwirkungsbereich des am Boden Arbeitenden befand.

Ein heftiger Windstoß erfasste den bereits angesägten Baum, der daraufhin in unkontrollierter Weise auf die gegenüberliegende Seite kippte und hierbei den 60-jährigen schwer am Kopf verletzte.

Durch eine diensthabende Notärztin konnte beim Eintreffen im Forstgewann „Schlüssel“ nur noch der Tod des 60-Jährigen festgestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.02.2019