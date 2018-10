Töne brillant in eine Klangfülle verwandelt

Hofgarten.Beim Meisterkonzert im Wertheimer Hofgartenschlösschen stellte sich mit Pianist Christoph Soldan ein „Schwergewicht“ am Flügel vor. Zusammen mit dem Stuttgarter Kammersolisten brachte er klassische Musik zum Leben.

Knapp 90 Zuhörer an einem Sonntagspätnachmittag zu begeistern, ist gar nicht so leicht. Doch den fünf Musikern gelang dies scheinbar mühelos.

Soldan ist im Taubertal kein Unbekannter, war er hier doch schon öfter bei Konzerten zu hören. Er ist ein weltbekannter Pianist, der seinen Durchbruch bei einer Tournee mit Leonard Bernstein 1989 hatte. Von 1996 bis 2006 spielte er sämtliche Klavierkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart ein.

Seit 2007 betreibt er zusammen mit seiner Frau, der Tänzerin und Choreografin Stefanie Goes, in Dörzbach ein eigenes Theater mit vielbeachteten Auftritten internationaler Künstler.

Nachdem Soldan Spezialist für Mozarts Klavierkonzerte ist, lag es nahe, das Konzert im Schlösschen mit einem Stück dieses Komponisten zu beginnen. Die Wahl fiel auf das Klavierkonzert in C-Dur KV 415, bei dem sich sowohl der Pianist als auch die Streicher voll einbrachten. Sie spielten das Stück in seiner ursprünglichen Fassung für Flügel, zwei Violinen, eine Viola und ein Violoncello, was nochmals für besondere Stimmung sorgte.

Trotz beengter Platzverhältnisse – man musste sogar zwei Vitrinen verrutschen, um Platz für den Flügel zu bekommen – und wenig Licht für den Pianisten gelang der Vortrag hervorragend. Besonders der dritte Satz stach dabei heraus.

Weiter ging es mit dem Streichquartett Nr. 1 in D-Dur op 1 von Peter Tschaikowsky. Hier zeigten Daniel Rehfeldt (Erste Violine), Yuki Mukai (Zweite Violine), Igor Michalski (Viola) und Hugo Rannou (Violoncello) als Quartett zeigen, über welch hohe Fingerfertigkeit sie verfügen und wie schön es klingt, wenn Streicher sich perfekt ergänzen. Der dritte Satz ließ mit seiner dramatischen Färbung aufhorchen. Der Komponist hatte nicht umsonst als Anweisung geschrieben: con fuoco, also mit viel Feuer.

Nach der Pause kam Robert Schumanns Klavierquintett in Es-Dur op. 44 zu Gehör. Dabei gefielen besonders die Wechsel von Streichern und Pianist. Brillant wurden die Töne in Klangfülle verwandelt. Man konnte der Musik lauschen und sich treiben lassen. Alle fünf Musiker spielten auf höchstem Niveau.

Das Besondere an den Meisterkonzerten im Schlösschen ist die Nähe des Publikums zu den Musikern. Diese Atmosphäre ist es, welche die Besucher schätzen. Das wird sicher auch so sein, wenn Erika Goldsetzer (Violine) und Ian Fountain (Klavier) beim nächsten Meisterkonzert im Schlösschen am 5. Mai um 17 Uhr auftreten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018