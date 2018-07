Toilettenpapier in WC angezündet

Anzeige

Wertheim.Wegen Rauchgeruchs aus einem Toilettenhäuschen in der Linken Tauberstraße kam es in der Nacht auf Dienstag in Wertheim zu einem Einsatz von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr.

Gegen Mitternacht hatte ein Zeuge den Rauchgeruch wahrgenommen und die Rettungskräfte verständigt.

Unbekannte hatten zwei Klopapierrollen im Inneren des Häuschens angezündet und waren dann geflüchtet. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brandherd schnell löschen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/91890 entgegen. pol