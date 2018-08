Tolles Ambiente auf der Burg genossen

Wertheim.Die vierte Auflage des Wertheimer Burgfilmfests erlebte am Donnerstag einen gelungenen Start. Die 640 Plätze vor der großen Leinwand im Burggraben waren nahezu alle besetzt.

„Für Mama Mia werden wir auf 700 Plätze aufstocken“, stellte Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten fest. Er habe Bammel gehabt, ob der Sommer bis zum Burgfilmfest anhalte. Dies sei nun eingetreten, erklärte er in seiner Begrüßung der Kinofreunde. Mit der großen Besucherzahl war er sehr zufrieden.

Voll Lob waren auch die Zuschauer. „Es ist schön, bei sehr gutem Wetter und im außergewöhnlichen Ambiente der Burg einen guten Kinofilm zu genießen“, waren sie sich einig. „Wir freuen uns darauf, einen schönen Abend hier oben zu genießen“, stellte ein Wertheimer fest.

Für den Film machten es sich die Zuschauer, von Kindern bis Senioren, auf ihren Stühlen bequem. Manche hatten auch mit einer Decke vorgesorgt, falls es im Laufe des Abends kühl werden sollte. Nicht nur die große Leinwand war Garant für das Kinovergnügen. Die Soundtechnik sorgte dafür, dass der Ton den gesamten Burggraben erfüllte.

Der Film „Dieses bescheuerte Herz“ regte das Publikum zum Lachen an, aber auch zu manch kleiner Gefühlsträne. Die Zuschauer konnten mit den Protagonisten mitfühlen. Der Film basiert auf einer Wahren Begebenheit. Er erzählt die Geschichte von Lenny (Elyas M’Barek). Der 30-jährige Sohn eines Herzspezialisten führt ein unbeschwertes Leben in Saus und Braus. Dazu gehören Feiern, Geld verprassen und auch mal den Supersportwagen seines Vaters (Uwe Preuss) im Pool zu versenken. Als sein Vater ihm die Kreditkarte sperrt, hat Lenny nur eine Chance, sein altes Luxusleben wieder zurückzubekommen: Er muss sich um den seit seiner Geburt schwer herzkranken 15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) kümmern. Zuerst prallen dabei zwei Welten aufeinander. Bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass David ihm immer mehr ans Herz wächst und die beiden eine tiefe und bedeutende Freundschaft aufbauen. So wird das Leben der beiden in völlig neue Bahnen gelenkt.

Beim Open-air-Sommerkino werden bis zum 28. August insgesamt 13 Filme gezeigt. Beginn ist um 21 Uhr. Karten gibt es in Buchhandlung Buchheim sowie www.burgfilmfest.de im Internet. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018