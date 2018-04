„Tore satt“ beim Derby in Höpfingen

Anzeige

In einer schwachen ersten Hälfte ging der FCH nach einer Viertelstunde durch H. Karademir in Führung. Die Gäste glichen kurz vor der Pause durch Lenz aus. Auch im zweiten Donebach ging durch Ohmert in Führung, ehe A. Bamberger zum leistungsgerechten 2:2 ausglich.

Großeichol./S.II – Dornb. abgebr.

Die SG war gegen die tapfer aufspielenden Gäste ständig überlegen und erzielte in der ersten Hälfteacht Tore durch Dutt, Frank, Mehl (2), Maurer (2) , Müller und Spielertrainer J. Modersohn. Allerdings musste die Begegnung nach 60 Minuten abgebrochen werden, da es zu einer sehr schweren Verletzung eines Spielers der Heimmannschaft kam.

Eubigheim – Rippberg/ W/Gl. 0:4

Die Gäste erzielten kurz vor der Pause den Führungstreffer. Direkt nach der Pause erhöhte der Gast auf 2:0. Der Heimmannschaft gelang es nicht, sich gegen die drohende Niederlage aufzubäumen, und so kam es schlussendlich zu einem verdienten 4:0-Auswärtserfolg.

Sennf./R. III/L. II – Gomm. III 0:3

In der siebten Minute gelang den Gästen das 1:0. Der SpG-Torhüter P. Noller zeichnete sich in der 20. Minute aus, als er einen Schuss aus dem Tor-Dreieck fischte. Die Gäste erzielten in der 21. Minute nach einem Latten-Abpraller und dem erfolgreichen Nachschuss das 2:0. In der zweiten Hälfte schaffte es die SpG Sennfeld/Roigheim III/Leibenstadt II lange, weitere Gegentreffer zu verhindern. In den Schlussminuten fiel dann noch das 3:0 für die Gäste.

Buch/B./E./G.II – Merchingen 3:1

Beide Mannschaften gingen mit reduziertem Personal an den Start. Die Tore für die Heimmannschaft erzielten A. Patzer, E. Herrmann und A. Link.

