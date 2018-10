Torfrauen überzeugten

Die Frauenmannschaften der Handball-HSG Taubertal machten sich am Samstag auf die weite Auswärtsfahrt nach Eppingen. Gegen die TB Richen erspielte sich die erste Mannschaft einen 16:9-Sieg. Im Spiel begannen beide Mannschaften nervös. Erst in der sechsten Minute gelang das erste Tor. Die Nervosität legte sich, jedoch bestimmten weiterhin die Abwehrreihen das Spiel. Beim Stand von 3:4 wurden die Seiten gewechselt. Auch in der zweiten Halbzeit konnten sich die starken Torhüterinnen auf beiden Seiten auszeichnen. Die höhere Variabilität im Angriffsspiel der HSG zermürbte letztendlich die TB. So warf die HSG in den letzten Minuten einen deutlichen Sieben-Tore-Vorsprung heraus und gewann verdient mit 16:9.

Ebenfalls gegen Richen spielte die zweite Mannschaft der HSG. Ein 23:20-Sieg stand am Ende eines spannenden Spieles auf der Anzeigetafel. Von Anfang an wechselte die Führung zwischen den zwei Mannschaften hin und her. Mehr als ein zwei Tore Vorsprung konnte keine Mannschaft heraus werfen. Erst in den letzten Spielminuten machten die HSG Mädels den Sack zu. Mit sieben Toren stach Sandra Pfeufer aus einer Mannschaft heraus, bei der sich alle Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten.

Für die erste Mannschaft spielten: Kuhn (Tor), Jeremic (4/2), Kieser (4), Ruppert, Wildt (2), Armbruster, Eckert (2), Schnäbele (2), Müller, Weigand (1), Harbich (1/1).

Für die zweite Mannschaft spielten: Rupert (Tor), Jeremic (2), Menzel (2), Schnäbele (5/1), Hiob (1), Taranu (1), Hartmann (1), Pfeufer (7/1), Kulike (3), Weigand (1). hsg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018