Toyota kollidiert mit Oldtimer

Wertheim.Bei einer Kollision in Wertheim sind am Sonntagmittag drei Personen verletzt worden. Eine 61-Jährige war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Landesstraße unterwegs und wollte in Richtung Bestenheid abbiegen.

Dabei übersah sie den Oldtimer eines 62-Jährigen, der von Wertheim in Richtung Eichel fuhr. Obwohl die Fahrerin des Toyota Yaris nach links zog und noch ausweichen wollte, stießen beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich der Straßen zusammen. Nach dem Aufprall kamen die Autos auf der Fahrbahn zum Stehen. Rettungswagen brachten alle drei Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus.

Die 61-Jährige und der 69-jähriger Beifahrer des Oldtimers erlitten leichte Verletzungen, konnten das Krankenhaus aber noch am selben Tag verlassen. Der 62-jährige Oldtimer-Fahrer musste aufgrund von schweren Verletzungen in der Klinik bleiben. pol

