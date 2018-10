Traditionsreicher „Circus Barus“ zu Gast in Wertheim

Reinhardshof.Der „Circus Barus“ ist von Freitag, 26. Oktober, bis Sonntag, 4. November, auf dem Reinhardshof zu Gast. Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage.

Vielfältige Darbietungen

Das 1812 gegründete Unternehmen unterhält das Publikum in der achten Generation. Unter dem Motto „wir bringen Freude in Ihre Stadt“ werden den Zuschauern Dressuren mit verschiedenen Tieren (Pferde, Ponys, Ziegen, Esel) präsentiert. Die Tierdarbietungen werden vom Chef des Hauses, Marco Giovanni Barus, oder seiner Tochter Aloma Tatjana vorgeführt, die in diesem Jahr ihre neue Hundeshow zeigt.

Laut der Tourneeleitung zeichnet sich das Programm durch vielfältige Darbietungen und Artisten aus, die durch ihre flüssigen Abläufe und hochwertigen Trickfolgen bekannt sind. Hierbei könne das Publikum eine Komposition aus spannender Artistik, gepaart mit passender Musik und moderner Beleuchtung erleben. Die Zirkusgruppe hat ihre einzelnen Darbietungen wieder neu zusammen gestellt und durch neue Tricks bereichert. Neu dabei sind Marcel und Esmeralda Lauenburger, die gleich mit drei Darbietungen (Rola Rola, Schwungseil, Hula Hoop,) ihr Können zeigen. Clown Marcello, der schon bei einem Großzirkus in Australien auftrat, will laut Programmankündigung mit mehreren Streichen, durch seine lustige und sympathische Art nicht nur die Kinder zum Lachen bringen, sondern auch die erwachsenen Besucher den Alltag vergessen lassen. Er hat sich für die Saison 2018 wieder neue Streiche ausgedacht.

Tiere besichtigen

In der Pause besteht die Möglichkeit, die Tiere zu besuchen. Dabei kann man sich auch von der artgerechten Pflege überzeugen. Nach der Vorstellung bietet Ileyn Lauenburger den kleinen Zuschauer noch die Möglichkeit zum Pferde- und Ponyreiten. Die Tourneeleitung kündigte zudem Sonderaktionen an. Dabei bekommen Kinder und Familien vergünstigten Eintritt. Der Kindertag ist am Freitag, 26. Oktober und 2. November. Am Montag, 29. Oktober ist Familientag. pm

