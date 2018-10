Trainer der Kickers geht

Die Kickers DHK Wertheim, derzeit Tabellenvorletzter der Fußball-Kreisliga Tauberbischofsheim, und Bernd Riedmann, der bisherige Trainer der ersten Herrenmannschaft, gehen ab sofort getrennte Wege. Dies teilte der Vorsitzende der Kickers, Michael Englert, mit. Nachfolger von Bernd Riedmann wird mit sofortiger Wirkung Stefan Hörner, der schon einmal als Trainer für seinen Heimatverein SV Dertingen und jetzigen Mutterverein der Kickers einspringt. Er wird bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel in Schwabhausen an der Seitenlinie stehen. Weiterhin unterstützend und für die zweite und dritte Mannschaft verantwortlich steht Marco Kempf an seiner Seite. dhk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018