Traktor hat sehr wohl geblinkt

Anzeige

Wertheim.Zwischen Urphar und Bettingen, auf Höhe der Kläranlage, bog ein Traktor mit Anhänger nach links zu einem Feldweg Richtung Main ab. Ein nachfolgender Taxi-Fahrer übersah das Traktor-Blinkzeichen, setzte zum Überholen an und stieß gegen die Ladeschaufel vorne am Traktor. An dem entstand ein Schaden von 9000 Euro, am Mercedes-Taxi mit 80 0000 Kilometer Laufleistung wirtschaftlicher Totalschaden (Restwert: 3000 Euro).

Wegen Überholens bei unklarer Verkehrslage zahlt nun der Taxi-Fahrer 145 Euro Bußgeld. Im Flensburger Fahreignungsregister wird auf seinem „Konto“ ein zweiter Punkt eingetragen.

So hieß es nun am Ende einer Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim.