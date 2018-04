Traktor kippt nach Zusammenstoß um

Anzeige

Lindelbach.Zu einem Verkehrsunfall kam es in Lindelbach am Samstag gegen 12.50 Uhr in der Mittlere Dorfstraße an der Einmündung zur Straße „An der Linde“. Weil vermutlich der Fahrer eines Traktors die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos übersah, fuhr die Fahrerin des Wagens gegen das hintere Rad des Traktors. Der kippte daraufhin zur Seite um. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Die Frau verletzte sich am Arm und wurde ebenso vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wie ihr Beifahrer. Der umgefallene Traktor beschädigte ein Regenfallrohr an einer Scheune. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. pol