Trashiges Riff-Gewitter und wuchtige Feuershow

Wertheim.„Burg-Alarm“ herrscht am Freitag, 20. Juli, in den altehrwürdigen Mauern des Wertheimer Wahrzeichens. Die Veranstalter versprechen in der Ankündigung ein fulminantes Spektakel mit „Hämatom“, „Unzucht“ und „Schattenmann“ sowie ein feuriges Finale mit der Schaukampf- und Feuershow-Truppe „Die Frankonier“.

Nach ihrem Album „Wir sind Gott“ präsentieren „Hämatom“ nun ihre zornige, hungrige „Bestie“ live. Die deutschsprachige Metal-Band wurde besonders von der Neuen Deutschen Härte geprägt. Bei der Gruppe handelt es sich um ein ganzheitliches Kunstkonzept. Ihre Musik sowie ihre aufwändigen Maskierungen bilden eine Einheit.

Auch die Band „Unzucht“ ist in der Metal- und Dark-Rock-Szene etabliert. Die Bandbreite des Quartetts reicht vom thrashigen Riff-Gewitter bis zur herzergreifenden Düster-Ballade, stets gekrönt von den tiefschürfenden Texten.