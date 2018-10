Treffen an Bushaltestelle: Hexen im achten Leben

Das neunte Leben ist für Hexen das letzte, besagt eine Legende. Grund genug für die zwei Hexen im Stück der Badischen Landesbühne, über ihre bisher acht nachzudenken.

Wertheim. Ein Kammermusical ist eine interessante Kombination. Denn eigentlich kennt man Musicals ja eher in großer Besetzung. Doch der Badischen Landesbühne genügten am Dienstag in der Aula Alte Steige zwei ausdrucksstarke Schauspielerinnen und drei Musiker, um das abwechslungsreiche Stück „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi auf die Bühne zu bringen.

Der gleiche Hosenanzug

Zum Gesamtambiente kamen dann noch Projektionen auf eine Leinwand und ein immer wieder Szenen einwerfender altmodischer Röhrenfernseher hinzu.

Zwei Frauen begegnen sich an der Bushaltestelle, tragen den gleichen Hosenanzug und erkennen sich plötzlich, denn beide sind Hexen in ihrem achten Leben. Grete (Cornelia Heilmann), die ältere der beiden, möchte unabhängig und frei sein, die jüngere Anna (Elena Weber) ist eher in einer traditionellen Familienform eingebunden, nachdem sie ihre Jugendliebe geheiratet hat. Beide hadern mit ihrem Leben. Und haben etwas Angst vor dem neunten, denn das wird nach der „Hexenlegende“ das letzte sein.

Zwischen Ernst und Humor

Dies ist der Rahmen, in dem durch Szenen und Songs die Thematiken Gleichberechtigung und Rolle der Frau, teils ernst, teils humorvoll, untersucht werden.

Manche Szenen sind dabei klar, wie die, bei der die junge Mutter ihre ständig quengelnden Kinder am liebsten im Wald aussetzen möchte. Manche sind eher schwer zu interpretieren, zum Beispiel der immer wieder Störgeräusche liefernde Fernseher, bei dem auch schon mal Mickey Maus durchs Bild rennt. Manche sind einfach komisch, als zum Beispiel Grete bei einer Wohnungsbesichtigung ausrechnet, wie viel Sexualpartner sie im Lauf ihres Lebens hatte. Bis sie eine Zahl über 400 nennt, dauert es. Etwa eine Minute lebt das Stück ausschließlich vom Minenspiel der beiden Darstellerinnen und erwartungsvoller Stille, die die Spannung bei den Zuschauern in die Höhe treibt.

Überhaupt lebt das Stück von Mimik und dem, was zwischen den Zeilen steht, sowie vom Zusammenspiel der Schauspielerinnen. Als etwa die eine über Adam, Eva und den Apfel sinniert und die andere mit lauten Schmatzgeräuschen einen solchen verzehrt.

Die Leinwand nimmt die Rolle einer dritten Protagonistin ein. Hier erscheinen altmodische Werbeclips für „Frauengold“, eine Tinktur, die die Frau beleben soll, ihrem Mann wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken oder sich bei ihrem Chef, über den sie sich aufgeregt haben, zu entschuldigen – ein heute komisch anmutendes Relikt aus den fünfziger Jahren. Dagegen stehen berühmte Frauen von Nina Hagen über Hannah Arendt bis hin zu Romy Schneider, die per Tonband ihre Sicht auf Welt und Rolle der Frau einfließen lassen.

Auch wenn es etwas schwerfiel, den durchgängigen roten Faden im Stück zu finden, konnte in der etwas über eine Stunde dauernden Inszenierung sicher jeder einen Impuls finden, den er nachdenkenswert oder einfach ansprechend fand. Natürlich trugen auch die von Heilmann und Weber auf ihre eigenen Art interpretierten Musikstücke, begleitet von Kontrabass, Klavier und Klarinette zu einem gelungenen Theaterabend bei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018