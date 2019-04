Treffpunkt für alle Schnäppchenjäger

Wertheim.Nach einem erfolgreichen Auftakt findet am Sonntag, 7. April, die zweite Auflage des Wertheimer Fashion-Flohmarkts statt. Von 14 bis 18 Uhr können Interessierte in der Main-Tauber-Halle an rund 80 Verkaufsständen wieder nach modischen Schnäppchen stöbern. Der Eintritt ist frei.

„Alle Standplätze sind seit Wochen belegt“, betont Innenstadtmanager Christian Schlager. Das freue vor allem Nadine Sahlender, die mit Unterstützung der Stadt den Fashion-Flohmarkt ehrenamtlich organisiert.

Mit ihrer Idee, einen von ähnlichen Formaten inspirierten Kleidermarkt auch in Wertheim anzubieten, stieß Sahlender beim Innenstadtmanager auf offene Türen – und auf riesiges Interesse bei der Bevölkerung. Das bewies der starke Besucherandrang bei der Premiere Ende Januar.

Die Bewirtung, die bei der ersten Veranstaltung ebenfalls großen Anklang fand, übernimmt wieder der Verein „Ein langer Weg“. Dabei gibt es erneut eine Kaffee- und Kuchenbar sowie kalte Getränke. Darüber hinaus wird dieses Mal ein kleiner Imbiss angeboten. stv

