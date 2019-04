Treffpunkt schaffen

Wertheim.Das Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof wird jetzt auch zum Treffpunkt für Senioren: 14-tägig lädt die Einrichtung zum Seniorenvormittag ein. Premiere ist am Donnerstag, 2. Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Mit dem neuen Angebot will das Familienzentrum, eine Einrichtung der Stadt in Trägerschaft des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis, den älteren Bewohnern beider Stadtteile eine Begegnungsmöglichkeit eröffnen. Die Besucher treffen sich zum Kaffeetrinken, zum Spielen, Singen und Erzählen. Betreut wird das Angebot von Stadtteilkoordinatorin Tatjana Gering und von Gaby Gauger.

Der Seniorenvormittag findet künftig alle zwei Wochen donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. stv

