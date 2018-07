Anzeige

Denn für ihn und alle Experten ist klar, dass die Zentren nicht alle Menschen aufnehmen können. Man müsse den Trend zur Urbanisierung umkehren. Wie man das in Wertheim schafft, genau darauf gingen Stein und Beuchert ein.

Die Stadt hat mit ihren Eingemeindungen rund 22 000 Einwohner. Aber nur rund 1000 wohnen in der Altstadt. Das sei auf viele Probleme dort zurückzuführen, denn die historische Altstadt sei sehr schwer zu sanieren, erklärten die Vertreter der Verwaltung. Bereist seit 2005 habe man sie daher seitens der Stadt zum „Sanierungsgebiet“ erklärt und so den Trend der Abwanderung umkehren können. Mit pfiffigen Ideen und finanziellen Anreizen sei es gelungen, wieder Leben in die Altstadt zu bringen. „Wertheim vor 2005 und jetzt ist etwas völlig anderes“, beschreibt Beuchert den Wandel in der Stadt.

Wer durch die Gassen läuft, bemerkt meist wenig von den Umwälzungen, so gut sind die Neu- und Umbauten gelungen. Bis jetzt seien 37 Gebäude und 158 Wohnungen renoviert worden, berichten die Experten. Insgesamt 188 Anträge auf Modernisierung seien von Privatleuten gestellt und ein Sanierungsvolumen von 47 Millionen Euro bei 13,08 Millionen Fördermitteln verbaut worden.

Das seien gewaltige Summen für so eine kleine Stadt wie Wertheim und zeige, dass es eine gut funktionierende und aktive Stadtverwaltung gibt, lobte Gedaschko. Überall da, wo es nicht gelinge, mit privaten Investoren historische Bausubstanz zu erhalten, komme die städtische Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft ins Spiel, wurde erklärt.

Anhand von vier Beispielen im Altstadtbereich wurde den Besuchern gezeigt, wie es aktuell mit der Sanierung aussieht. Dabei besuchte man private und öffentliche Sanierungen.

Moderner Wohnungsbau

Gedaschko und Feßler sind auf der Suche nach positiven Beispielen auch für modernen Wohnungsbau. Denn in Baden-Württemberg müssten jedes Jahr 65 000 neue Wohnungen gebaut werden, es seien aber nur gut die Hälfte, sagte Sigrid Feßler. Beuchert und Stein hatten da einige attraktive Beispiele, nicht nur aus der Altstadt. In den Gemeinden um die Stadt herum gebe es mindestens ein Baugebiet, sodass auch Einheimische vor Ort bleiben können, betonten sie. Man versuche aktuell sogar, den mehrgeschossigen Bau zu intensivieren. Denn auch im Main-Tauber-Kreis gehe der Trend hin zu kleinen Wohneinheiten.

Beim Rundgang durch die Altstadt zeigten sich Gedaschko und Feßler sehr angetan von den Bemühungen, Historie und Moderne zu verbinden.

Man besuchte gemeinsam den Rüdigerhof, ein gerade in der Sanierung steckendes Gebäude in der Vaitsgasse, das einstige Duffhaus-Areal und das historische Gebäude der Münze. All dies sind Beispiele dafür – neben vielen anderen, wie man aus alter Bausubstanz modernen Wohn- und Geschäftsraum schaffen kann.

Gedascko nahm aus seinem Besuch in Wertheim mit, dass man mit viel Einsatz und Ideenreichtum sehr wohl dafür sorgen kann, den ländlichen Raum attraktiv zu gestalten. Auch abseits der Ballungszentren lohne es sich zu leben, meist sogar besser. Denn hier gebe es noch Sicherheit, Ruhe und viel unberührte Natur, so sein Fazit.

