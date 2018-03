Treue Mitglieder ausgezeichnet

Anzeige

Schützenmeisters Jürgen Wünsche berichtet über die Teilnahme an der Kreishauptversammlung in Steinbach. Die Probleme in den einzelnen Vereinen des Sportschützenkreises 1 sind auch auf der Kreisebene nicht weniger. Weiter erwähnte er das Oberschützenmeistergespräch in Buchen. Themen waren das Waffengesetz, zu dem die Verwahrung der Sportgeräte gehört, die Sportordnung und die Prüfungen des Ordnungsamtes bei den einzelnen Schützen.

Der zweite Schützenmeister Michael Burger betonte, es seien im letzten Jahr keine größeren Arbeiten an der Sportanlage angefallen. Er zählte die Grundreinigung der Schießstände, Rodung der Freifläche, Rückschnitt im Bereich der Zaunanlage auf. Für 2018 stünden die Dachsanierung an und noch andere Arbeiten an der Anlage an.

Schatzmeister Michael Schwend trug die Zahlen für 2017 vor. Die Kassenprüfer H. Kreß und H. Stieger bescheinigten eine ordentliche Buchführung.

Zufrieden war Sportleiter Martin Trummer. Die Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften waren besser wie im Vorjahr. Es wurden 18 Disziplinen ausgetragen. Es waren 28 Starter mit 96 Starts in den verschiedenen Disziplinen. An den Kreismeisterschaften haben 16 Starter mit 55 Einzelstarts teilgenommen. Daraus ergaben sich zehn Mannschaften. Es wurden bei den Einzelstartern zwei neue Kreisrekorde und bei den Mannschaften ein neuer Kreisrekord aufgestellt. Es waren: Michael Burger mit 95 Ringen Ordonanzgewehr 100m aufgelegt (Herrenklasse) Jürgen Wünsche mit 125 Ringen Steinschlosspistole (Herren-Altersklasse). Die Mannschaft (M. Burger, D. Wichary und M. Trummer) hat in der Herrenklasse mit 253 Ringen Ordonanzgewehr 100m aufgelegt.

Erfolgreiche Schützen

An der Landesmeisterschaft nahm J. Wünsche teil und belegte mit 25m Schnellfeuerpistole mit 502 Ringen einen vierten Platz.

Die Rundenwettkämpfe wurden in der Verbandslige Ost und in der Kreisklasse mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Beste Einzelschützen in der Kreisklasse waren D. Wichary mit 266 Ringen (vierter Platz), M. Burger mit 261,8 Ringen (sechster Platz), L. Heidebrecht mit 261,3 Ringen (siebter Platz.) und HJ. Marlok mit 259 Ringen (neunter Platz)

Am Dreikönigsschiessen der Schützengesellschaft haben 14 Schützen in vier Klassen teilgenommen. Hier wurde auf eine Glücksscheibe geschossen und Gesamtsieger war mit 101 Ringen Leonid Heidebrecht. Als Anmerkung zur Kreismeisterschaft 2018 erinnerte, daß die vorgegebenen Bedingungen unbedingt einzuhalten sind und den Aufsichten Folge zu leisten.

Jugendleiter W. Jucht jr. berichtete über die Arbeiten mit den Jugendlichen und konnte alle sechs jugendlichen Schützen zur Kreismeisterschaft anmelden. Im Herbst wurde bei einem Wettkampf der Schützenprinz ermittelt, Levin Gegenwarth ging als Sieger hervor.

Vorstandsteam gelobt

Die Entlastung des Gesamtvorstandes übernahm Stefan Gläser. Es wurde die gute Arbeit des Vorstandes gelobt. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Dann standen Ehrungen an. Seit zehn Jahren gehörten Thorsten Bundschuh, Uwe Cyrulies, Norbert Richter und Hans-Peter Stiegelbauer dem Verein an, seit 20 Jahren Dominik Brill, seit 30 Jahren Erna Bach und Karl Marterer.

Durch den BSV/DSB wurden für 25 Jahre Andreas Burger, Michael Burger, Klaus Fischer, Josef Hefter, Leonid Heidebrecht, Hermine Persich, Friedrich Roth, Erhard Schaber, Matthias Spielvogel, Arndt Stieger und Edgar Weidner ausgezeichnet. Für 40 Jahre ging die Auszeichnung an Dieter Dörr, Dr. Hans-Georg Frage und Michael Schwend.

Für 50 Jahre wurden Karl-Heinz Münchhof, Michael Popp und Michael Stückert ausgezeichnet.

Nach der Aussprache zu den Berichten beendete Oberschützenmeister Roland Treu die Versammlung und sprachen allen nochmals seinen Dank aus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018